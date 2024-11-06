Между Ирбитом и Туринской Слободой запустили прямой автобусный маршрут

— Это долгожданное и важное событие для жителей Слободо-Туринского и Байкаловского муниципальных районов. Ирбит — ближайший город с развитой социальной инфраструктурой, куда жители сел и деревень часто ездят на учебу, лечение и для получения других социальных услуг, — рассказали в правительстве области.