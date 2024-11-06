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Глава СКР поручил провести проверку из-за мошенничества с квартирой в Иркутске

Семейная пара купила квартиру, но получить ее в собственность не смогла.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России заинтересовался ситуацией о мошенничестве с квартирой в Иркутске. Как сообщили в информационном центре СКР, о ситуации руководителю аппарата стало известно из эфира федерального канала.

— В городе Иркутске новые владельцы квартиры стали жертвами мошенников, которые помогали приобрести недвижимость. Отмечается, что семейная пара оплатила стоимость жилья, при этом право собственности на него не получила, — поделились в информационном центре.

Организовать проверку, а в последующем отчитаться о ней по доводам телепрограммы, Александр Бастрыкин поручил руководителю областного Следкома.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что две фуру врезались друг в друга на трассе в Тайшетском районе.