В Омской области закроют первую паромную переправу

В Минтрансе Омской области рассказали о закрытии первой паромной переправы «Бородинская». Она перестанет функционировать с 7 ноября в связи с наступлением холодной погоды.
При этом продолжат работать ещё восемь паромных переправ:
- «Никольская» соединяет с. Усть-Ишим и с. Никольск;
- «Аксёновская» соединяет п. Аксеново и с. Ярково;
- «Изюкская» соединяет р. п. Тевриз и с. Александровка;
- «Белоярская» соединяет р. п. Тевриз и п. Белый Яр;
- «Черлакская» соединяет р. п. Черлак и р.п. Нововаршавка;
- «Усть-Шишовская» соединяет п. Усть-Шиш и д. Тузаклы;
- «Большереченская» соединяет р. п. Большеречье и с. Артын;
- «Знаменская» соединяет с. Знаменское — с. Качуково.