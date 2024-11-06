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В Омской области закроют первую паромную переправу

При этом ещё восемь переправ продолжат работать.

Источник: Om1 Омск

В Минтрансе Омской области рассказали о закрытии первой паромной переправы «Бородинская». Она перестанет функционировать с 7 ноября в связи с наступлением холодной погоды.

При этом продолжат работать ещё восемь паромных переправ:

  • «Никольская» соединяет с. Усть-Ишим и с. Никольск;
  • «Аксёновская» соединяет п. Аксеново и с. Ярково;
  • «Изюкская» соединяет р. п. Тевриз и с. Александровка;
  • «Белоярская» соединяет р. п. Тевриз и п. Белый Яр;
  • «Черлакская» соединяет р. п. Черлак и р.п. Нововаршавка;
  • «Усть-Шишовская» соединяет п. Усть-Шиш и д. Тузаклы;
  • «Большереченская» соединяет р. п. Большеречье и с. Артын;
  • «Знаменская» соединяет с. Знаменское — с. Качуково.