Новую школу на тысячу мест открыли в Выксе

Согласно информации, учебное заведение построили на улице Козерадского в рамках нацпроекта «Образование». Общая площадь школы составляет 21,6 тысяч квадратных метров. В школе оборудовали специальные классы для занятий физикой, биологией и химией. Кроме того, здесь есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, библиотека, актовый зал, медицинский кабинет, мастерские.