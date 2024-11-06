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Новую школу на тысячу мест открыли в Выксе

Учебное заведение построено в рамках нацпроекта «Образование».

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая школа на тысячу мест появилась в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, учебное заведение построили на улице Козерадского в рамках нацпроекта «Образование». Общая площадь школы составляет 21,6 тысяч квадратных метров. В школе оборудовали специальные классы для занятий физикой, биологией и химией. Кроме того, здесь есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, библиотека, актовый зал, медицинский кабинет, мастерские.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что школа в Выксе — это хороший пример современного подхода к организации образовательного пространства. На прилегающей территории оборудована физкультурно-спортивная и игровая зона, а также созданы площадки для выращивания цветов, плодовых и овощных культур.

образование