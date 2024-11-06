В Петербурге массовая замена лифтов: до конца года обновят более 2600 кабин

Основные работы по монтажу оборудования приходятся на дома предыдущих десятилетий, где срок службы кабин подходит к 25 годам. На данный момент в городе обновили уже две тысячи лифтов, в 2025 году будет заменено еще около 1,5 тысячи кабин за 5 млрд рублей.