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В Петербурге массовая замена лифтов: до конца года обновят более 2600 кабин

До конца 2024 года в 600 домах Санкт-Петербурга намерены заменить более 2,6 тысячи лифтов. Кабины оснастят современными подъемниками, уделив особое внимание системам безопасности и удобству жителей с особыми потребностями.

Источник: Mail.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 6 ноября.

Так, на замену устаревшему оборудованию придет современное отечественного и белорусского производства. Дополнительно каждый лифт снабдят звуковым сопровождением и шрифтом Брайля на кнопках, уделят особое внимание ловителям и скоростным ограничителям.

Основные работы по монтажу оборудования приходятся на дома предыдущих десятилетий, где срок службы кабин подходит к 25 годам. На данный момент в городе обновили уже две тысячи лифтов, в 2025 году будет заменено еще около 1,5 тысячи кабин за 5 млрд рублей.

В июле 2024 года «Фонтанка» писала о падении грузового лифта в доме на проспекте Энгельса. Кабина упала с высоты около пяти метров, внутри находились двое рабочих. Перед этим, в мае, в доме по улице Есенина лифт с 12-летним мальчиком пролетел несколько этажей.

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