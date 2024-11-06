Школу молодых ученых в Архангельске посвятили юбилею города

АРХАНГЕЛЬСК, 6 ноября. /ТАСС/. Всероссийская исследовательская школа студентов, аспирантов и молодых ученых «Русский Север и Арктика: фундаментальные проблемы истории и современности» открылась в Архангельске, в ней участвуют 77 исследователей из 13 регионов, сообщил ТАСС исполнительный директор круглогодичного молодежного образовательного центра «Наука» Олег Минчук. Она приурочена к 440-летию города Архангельск и к 300-летию первой Камчатской экспедиции.
«В школе молодых ученых участвуют 13 регионов: Архангельск, Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Орел, Мурманск, Сыктывкар, Петрозаводск, Якутск, Мордовия, Ярославль, Ухта, Томск, всего 77 участников», — сказал Минчук.
Студенты, молодые ученые и эксперты обсудят возможные проблемы, связанные с изучением и освоением Русского Севера и Арктики, а также обменяются опытом и идеями о том, как можно улучшить условия для развития молодых ученых в области изучения Арктики. Концепция исследовательской школы предполагает комплексное изучение аспектов истории Русского Севера, Арктики и международных отношений в этом регионе. Особенностью форума является обеспечение преемственности и дальнейшего развития общественно-гуманитарных исследований истории, политики и культуры Русского Севера и Арктики через методологическую подготовку группы студентов и молодых ученых.
Каждый из участников представит в ходе школы свое исследование. Будет работать восемь секций: Образы Арктики и источниковедческие аспекты изучения Русского Севера и Арктики; История освоения Арктики и Северного морского пути; Война в Арктике: актуальные аспекты военной истории Русского Севера; Сотрудничество и соперничество в Арктике; Человек в Арктике: этнографические, социальные и экономические аспекты изучения Русского Севера и Арктики; Актуальные вопросы изучения истории Русского Севера; Актуальные вопросы изучения истории скандинавских стран и Экологические риски и хозяйственное освоение Арктики.
В качестве экспертов выступят председатель Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического федерального университета (САФУ) Андрей Репневский, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Пилясов и другие. Форум завершится 8 ноября.
Организаторами являются кафедра всеобщей и отечественной истории САФУ имени М. В. Ломоносова, Студенческое научное общество Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ. Круглогодичный молодежный образовательный центр Росмолодежи «Наука» является соорганизатором и партнером исследовательской школы. Мероприятие проводится при поддержке фонда «История Отечества».
Первая Камчатская экспедиция.
Первая Камчатская экспедиция была начата в декабре 1724 года после издания Петром I указа о создании постоянно действующего российского флота на Тихом океане. Ее целью был поиск мест для размещения портов базирования флота, исследование вод Тихого океана и поиск пути от Командорских до Алеутских островов.