Школу молодых ученых в Архангельске посвятили юбилею города

Студенты, молодые ученые и эксперты обсудят возможные проблемы, связанные с изучением и освоением Русского Севера и Арктики, а также обменяются опытом и идеями о том, как можно улучшить условия для развития молодых ученых в области изучения Арктики. Концепция исследовательской школы предполагает комплексное изучение аспектов истории Русского Севера, Арктики и международных отношений в этом регионе. Особенностью форума является обеспечение преемственности и дальнейшего развития общественно-гуманитарных исследований истории, политики и культуры Русского Севера и Арктики через методологическую подготовку группы студентов и молодых ученых.