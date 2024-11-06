Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки

КРАСНОДАР, 6 ноя — РИА Новости. Представитель детского сада № 17 в Динском районе Краснодарского края, где якобы полсотни детей заболели Коксаки, сообщила РИА Новости, что учреждение работает в обычном режиме, а информация о массовом распространении вируса — фейк.
Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщил о том, что больше полусотни воспитанников в детском саду № 17 Динского района подхватили вирус, «похожий на Коксаки». При этом якобы целая группа детей ушла домой, а в больнице официально диагноз подтвердить не смогли, так как нет специального оборудования.
«Естественно, фейк, у нас никаких вирусов нет. Посещаемость какая была, такая и есть, всё в обычном режиме. Ни одного подтвержденного диагноза (Коксаки — ред.) нет. Приходят со справочками ОРЗ, ОРВИ — сезонные детские заболевания. Больных детей никто не принимает, у нас же утренний фильтр по приему, никаких симптомов, которые бы подтверждали этот вирус, конечно, нет», — рассказали в учреждении, отметив, что детский сад продолжает свою работу.
В управлении Роспотребнадзора по региону уточнили РИА Новости, что по ситуации нет ни одного экстренного извещения. При этом, как рассказали агентству в Динской ЦРБ, в детскую поликлинику с заболеванием не обращались.
«Во всех детских садах Динского района не зафиксировано массовых вспышек заболеваемости, в том числе вирусом Коксаки. В садике № 17 есть дети, которое болеют сезонной ОРВИ в пределах эпидемиологической нормы», — сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
В понедельник в управлении Роспотребнадзора по региону подтвердили единичные и разрозненные случаи заболеваемости Коксаки в Краснодарском крае, при этом речь не идёт о вспышке вирусной инфекции.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.