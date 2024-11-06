Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки

«Естественно, фейк, у нас никаких вирусов нет. Посещаемость какая была, такая и есть, всё в обычном режиме. Ни одного подтвержденного диагноза (Коксаки — ред.) нет. Приходят со справочками ОРЗ, ОРВИ — сезонные детские заболевания. Больных детей никто не принимает, у нас же утренний фильтр по приему, никаких симптомов, которые бы подтверждали этот вирус, конечно, нет», — рассказали в учреждении, отметив, что детский сад продолжает свою работу.