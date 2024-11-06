В Новосибирске начали первое за 100 лет изучение фауны муравьев в Якутии

Как уточнили ТАСС в вузе, ученый намерен выявить полный видовой состав этих насекомых путем сбора материала в различных биотопах региона, а затем создать аннотированный список видов муравьев Центральной Якутии. Ранее Рябинин уже проводил экспедиции на Сахалине и трех островах Большой и Малой Курильской гряды — Кунашир, Шикотан и Итуруп, где также изучал муравьев. Там ему удалось получить первичные данные по видовому составу муравьев на этих территориях, благодаря чему в настоящее время устанавливаются филогенетические связи (эволюционные взаимоотношения — прим. ТАСС) между разными популяциями муравьев.