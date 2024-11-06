В Новосибирске начали первое за 100 лет изучение фауны муравьев в Якутии

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Энтомолог из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Артем Рябинин начал первое за последние 100 лет изучение жизни муравьев в условиях вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия) с целью создания аннотированного списка видов этих насекомых. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба вуза.
«По словам исследователя, его экспедиция была одной из первых, специально направленных на изучение муравьев, обитающих на этой территории. Ранее исследования муравьев в Якутии проводились местными натуралистами только в начале XХ века, их результаты были использованы энтомологом Михаилом Рузским при написании двухтомного труда “Муравьи России” в 1905—1907 годах», — рассказали ТАСС в НГПУ.
Как уточнили ТАСС в вузе, ученый намерен выявить полный видовой состав этих насекомых путем сбора материала в различных биотопах региона, а затем создать аннотированный список видов муравьев Центральной Якутии. Ранее Рябинин уже проводил экспедиции на Сахалине и трех островах Большой и Малой Курильской гряды — Кунашир, Шикотан и Итуруп, где также изучал муравьев. Там ему удалось получить первичные данные по видовому составу муравьев на этих территориях, благодаря чему в настоящее время устанавливаются филогенетические связи (эволюционные взаимоотношения — прим. ТАСС) между разными популяциями муравьев.
Рябинин уверен, что развитию видового разнообразия в Якутии препятствует вечная мерзлота: из-за сильного промерзания земли муравьи погибают. «Основных видов два: кампонотус (Camponotus) и лептоторакс (Leptothorax), при этом первые — самые крупные муравьи на территории России, а вторые — самые маленькие. И те, и другие встречаются даже на Чукотке. Они дендробионты — зимуют не в почве, а в стволах деревьев», — цитирует ученого пресс-служба вуза.
По словам Рябинина, фауна муравьев до настоящего времени является практически не изученной. При этом, наличие большого количества биотопов на данной территории дает возможность предполагать обитание в Якутии уникальных или редких видов муравьев. Исследования собранного в экспедициях материала проводятся на базе лаборатории молекулярной генетики насекомых Института цитологии и генетики СО РАН.