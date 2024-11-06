В Москве началось обустройство станции метро «Народное Ополчение»

Напомним, что со станции метро «Народное Ополчение» пассажиры смогут выходить на улицу Демьяна Бедного, к жилым домам и объектам общественной инфраструктуры, а также остановкам городского наземного транспорта. Кроме того, станция может использоваться и для пересадки на платформу Большой кольцевой линии.