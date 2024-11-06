В Москве началось обустройство станции метро «Народное Ополчение»

В настоящее время осуществляются работы по обустройству внутренних помещений станции, в том числе вестибюля. В соответствии с проектом, планируется выделить более 300 помещений технического и служебного назначения. В большей части комнат разместят инженерные системы станции метро.
На платформе станции рабочие делают гидроизоляцию. После завершения этого этапа начнется облицовка гранитом. В северном вестибюле сооружают монолитные конструкции. Десятков сообщил, что бетонные работы выполнены уже на треть.
Напомним, что со станции метро «Народное Ополчение» пассажиры смогут выходить на улицу Демьяна Бедного, к жилым домам и объектам общественной инфраструктуры, а также остановкам городского наземного транспорта. Кроме того, станция может использоваться и для пересадки на платформу Большой кольцевой линии.
В последние годы в Москве осуществляется интенсивное строительство новых веток и станций метрополитена. Это позволяет повышать комфорт горожан и гостей столицы при перемещениях по городу.