В Ростове-на-Дону перечислили самые загруженные автобусные маршруты

Пик пассажирской активности на самом популярном направлении № 71 приходится на период с 6 до 8 часов. Далее наблюдается спад. Второй пик отмечают с 17 до 18 часов. На выходных люди чаще всего перемещаются на общественном транспорте с 12 до 15 часов.