В Ростове-на-Дону перечислили самые загруженные автобусные маршруты

Ряд автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону оказались самыми востребованными и, как следствие, самыми загруженными. Об этом со ссылкой на «АРПС» сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
Оператор системы безналичных платежей «АРПС» представил данные загруженности салонов общественного транспорта в период с 16 по 22 октября 2024 года. За указанные семь дней чаще всего использовались автобусы № 3, 4, 33, 34, 40, 67, 71, 78, 80 и 83, трамваи № 1 и троллейбусы № 2. Также в тройке лидеров по троллейбусным направлением оказались маршруты № 22 и 17.
Выяснилось, что объемы перевозок «заметно превзошли показатели прошлого года».
Пик пассажирской активности на самом популярном направлении № 71 приходится на период с 6 до 8 часов. Далее наблюдается спад. Второй пик отмечают с 17 до 18 часов. На выходных люди чаще всего перемещаются на общественном транспорте с 12 до 15 часов.
В 85% случаев ростовчане предпочитают платить за проезд безналичном способом. Школьными картами чаще всего пользуются с 7 до 8 часов утра.