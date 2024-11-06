Жители Самарской области стали реже жениться и разводиться

В Самарской области жители стали реже вступать в брак и разводиться. Об этом свидетельствуют данные Самарастата за первые восемь месяцев 2024 года.
«По сравнению с январем-августом 2023 года число зарегистрированных браков в Самарской области уменьшилось на 6,3%, а число разводов сократилось на 7%. В целом по региону на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 697 распавшихся», — говорится в отчете Самарастата.
С начала года в регионе зарегистрировано 12 362 брака, что на 838 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число разводов составило 8 621, что на 649 меньше, чем в 2023 году.
Напомним, в Самарской области к концу лета 2024 средняя зарплата достигла 64 тысяч рублей.