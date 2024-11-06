В РФ утвердили эталон единицы числа копий последовательности ДНК

Как уточнили во ВНИИМ, эталон состоит из основного и вспомогательного оборудования, часть из которого отечественного производства. Так, генетический анализатор ДНК Нанофор-05 по ряду своих характеристик превосходит лучшие мировые аналоги, используемые для направленного секвенирования ДНК. Подобными эталонными установками, основанными на применении оборудования для цифровой ПЦР, располагают национальные метрологические институты, принимающие участие в ключевых сличениях консультативного комитета по количеству вещества Международного бюро мер и весов, а именно Великобритания, США, Германия, Республика Корея, Австралия, Китай, Турция и другие. Однако наилучшие показатели точности, демонстрируемые в сличениях, обеспечиваются именно с применением оборудования, которое вошло в состав отечественного эталона.