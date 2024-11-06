В РФ утвердили эталон единицы числа копий последовательности ДНК

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый государственный первичный эталон единицы числа копий последовательности ДНК. Потребность в новом эталоне обусловлена растущим применением технологий на основе молекулярно-генетических исследований в медицине, сельском хозяйстве и ветеринарии, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.
«Как известно, глобальный рынок молекулярно-генетических исследований с каждым годом набирает все большие обороты, и Россия не должна отставать от мировых тенденций. В ближайшее время в Международном бюро мер и весов будут зарегистрированы новые калибровочные и измерительные возможности в данной области, но хочу отметить важнейшее значение нового эталона для внутренней метрологической инфраструктуры. Мы стоим на пороге создания новых вторичных эталонов, средств и методик измерений, что даст ощутимый положительный экономических и социальных эффект», — заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, чьи слова приводятся в сообщении.
Измерительный комплекс, созданный в подведомственном Росстандарту Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии (ВНИИМ) имени Д. И. Менделеева, предназначен для воспроизведения, хранения и передачи единиц числа копий последовательности ДНК, концентрации копий последовательности ДНК и отношения числа копий последовательностей ДНК. Он обеспечит метрологическую прослеживаемость результатов измерений в данной области, их сопоставимость и достоверность. Одновременно с утверждением эталона принята государственная поверочная схема для средств измерений числа копий последовательности ДНК и связанных величин.
Таким образом аттестация вторичных эталонов, разработка и производство стандартных образцов, прослеживаемых к первичному эталону, позволит метрологически обеспечить предприятия, работающие в области производства медицинских изделий для лабораторной диагностики, медицины, санитарного контроля пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья, пищевых производств, криминалистики, экологического мониторинга, биотехнологических производств и в других отраслях.
Как уточнили во ВНИИМ, эталон состоит из основного и вспомогательного оборудования, часть из которого отечественного производства. Так, генетический анализатор ДНК Нанофор-05 по ряду своих характеристик превосходит лучшие мировые аналоги, используемые для направленного секвенирования ДНК. Подобными эталонными установками, основанными на применении оборудования для цифровой ПЦР, располагают национальные метрологические институты, принимающие участие в ключевых сличениях консультативного комитета по количеству вещества Международного бюро мер и весов, а именно Великобритания, США, Германия, Республика Корея, Австралия, Китай, Турция и другие. Однако наилучшие показатели точности, демонстрируемые в сличениях, обеспечиваются именно с применением оборудования, которое вошло в состав отечественного эталона.