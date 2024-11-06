Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грядущая зима в Башкирии может принести сильные температурные колебания

Синоптики рассказали, какой будет зима в Башкирии.

Сейчас в Олбани: +17° 5 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на зиму в Башкирии. По словам синоптиков, температура в зимние месяцы — с ноября по января — в среднем будут близки к климатическим нормам. Так, средние значения в ноябре будут −4,4°C, декабре — −10,8°C, январе — −12,5°C, феврале — −11,7°C.

Синоптики предупреждают жителей Башкирии, что грядущая зима может вызвать неблагоприятные погодные явления из-за колебания температур.

Напомним, что за минувшую ночь в Уфе выпало от 23% от месячной нормы осадков. Город встал в огромных пробках, общественный транспорт ходил с задержками, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.