Грядущая зима в Башкирии может принести сильные температурные колебания

Озвучен прогноз погоды на зиму в Башкирии. По словам синоптиков, температура в зимние месяцы — с ноября по января — в среднем будут близки к климатическим нормам. Так, средние значения в ноябре будут −4,4°C, декабре — −10,8°C, январе — −12,5°C, феврале — −11,7°C.