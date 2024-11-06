Похолодание вернется в Петербург 10 ноября

Начало ноября в Петербурге выдалось прохладным и снежным. Даже образовался снежный покров. Но к 7 ноября он полностью сойдет на нет, так как в город пришло потепление. Температура уже сегодня, 6 ноября, должна подняться до +8 градусов. Но самыми «жаркими» на этой неделе станут 8 и 9 ноября. В эти дни, как ожидается, воздух прогреется до +10 градусов. Однако теплый период в Северной столице продлится недолго. Уже 10 ноября придет похолодание. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
— Погода в Петербурге стабилизировалась, природных потрясений на этой неделе не ожидаем. До субботы будет тепло, а в воскресенье начнется постепенное похолодание, — указал синоптик.
Что касается других обстоятельств погоды, то в ближайшие три дня атмосферное давление будет продолжать расти. Во второй половине недели над Северной столицей будет светить солнце. А пока город затянут облаками, а местами остаются моросящие осадки.