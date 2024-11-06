Лукерья, Митрий, Кир: как называют новорожденных в Новосибирской области

В Новосибирской области в октябре 2024 года родилось 2187 детей. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГСа по региону.
Самыми популярными именами для детей в октябре оказались: для мальчиков: Михаил, Александр, Артём, Дмитрий, Иван, Тимофей, Роман, Егор, Матвей, Лев. Для девочек: Анна, София, Варвара, Виктория, Ева, Алиса, Арина, Александра, Мирослава, Полина.
Среди редких имен наиболее популярными среди мальчиков оказались: Афанасий, Борислав, Динислам, Кир, Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим, Фёдор. А у девочек: Августиния, Анисия, Антонина, Владелина, Данэлия-Аполлин, Капитолина, Лукерья, Серафима, Станислава, Элеонора.
Стоит отметить, что количество вступлений в брак среди жителей Новосибирской области превышает количество разводов в октябре. Зарегистрировано 1609 бракосочетаний и 1161 развод.