Разработана инновационная призматическая солнечная электростанция

Новая солнечная станция отличается от традиционных конструкций вертикальной установкой солнечных панелей, которые образуют призму. Это позволяет использовать все четыре грани электростанции для выработки энергии в течение всего светового дня. В отличие от обычных солнечных установок, которые ориентированы только на юг, такая конструкция увеличивает эффективность за счет оптимальной работы панелей в разное время суток. Особенностью является и компактность установки, что позволяет разместить ее на ограниченной площади, например, в условиях плотной городской застройки.