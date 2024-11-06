Разработана инновационная призматическая солнечная электростанция

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые из Алтайского государственного технического университета им. Ползунова создали новую солнечную электростанцию, которая позволит значительно повысить эффективность выработки энергии на ограниченной площади. Разработка подходит для использования в условиях городской застройки и малых мощностей, призматическая компоновка солнечных панелей гарантирует более высокую эффективность в зимний период и экономию пространства, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.
«Преимуществом компоновки массива солнечных панелей в виде призмы является то, что в зимний период, когда мощность солнечного излучения в несколько раз ниже, чем летом, данная электростанция вырабатывает электроэнергии больше, чем при традиционной компоновке на горизонтальной площади», — говорится в патенте на полезную модель.
Новая солнечная станция отличается от традиционных конструкций вертикальной установкой солнечных панелей, которые образуют призму. Это позволяет использовать все четыре грани электростанции для выработки энергии в течение всего светового дня. В отличие от обычных солнечных установок, которые ориентированы только на юг, такая конструкция увеличивает эффективность за счет оптимальной работы панелей в разное время суток. Особенностью является и компактность установки, что позволяет разместить ее на ограниченной площади, например, в условиях плотной городской застройки.
«Мощность призматической солнечной электростанции зависит от суммарной мощности солнечных панелей одного яруса и общего числа ярусов в конструкции. За счет того, что солнечные панели размещаются не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, значительно сокращается площадь, требуемая для размещения электростанции», — отмечается в патенте.
Эта инновация находит применение в самых разных сферах, включая автономное энергоснабжение удаленных объектов и городские районы с ограниченным пространством для установки солнечных батарей. Разработка является эффективным решением для улучшения энергообеспечения в условиях изменяющихся климатических и погодных условий.