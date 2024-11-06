Синоптики предупредили о туманах в четверг

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг, 7 ноября, из-за туманов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будут формировать область повышенного атмосферного давления и влажная воздушная масса, поступающая с Балтики.
«Ожидается преобладание облачной погоды. В отдельных районах республики пройдут небольшие дожди, местами будет сгущаться туман, ночью и утром в юго-западных районах — слабый гололед», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что ветер будет западного направления, слабый до умеренного. Ночью температура составит от +1 до +7°С, на юго-западе Беларуси — от 0 до −4°С, днем — от +3 до +9°С.
В пятницу, 8 ноября, кратковременные дожди возможны только ночью, днем будет без осадков. В ночные часы температура будет находиться в пределах от 0 до +6°С, на юго-западе при прояснениях — до −2°С, днем — от +4 до +10°С.