Золушка, Весняна и Меркурий родились в Нижегородской области

София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Нижегородской области за первые 10 месяцев 2024 года. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в ГУ ЗАГС региона.
Также в тройку лидеров по востребованности имен для младенцев вошли Виктория, Анна, Александр и Артем.
Девочек стали чаще называть «сказочными» именами, например, Золушка и Фея, а также старорусскими — Ива, Ефросиния, Прасковья, Малина, Весняна, Феврония. Среди других необычных женских имен, которыми называли нижегородок в этом году — Беатриче, Юнона, Доротея, Гертруда и Евпатория.
Из редких имен для мальчиков особо выделились Любомир, Еремей, Кузьма, Порфирий, Трифон, Лучезар, Сафрон, Дорофей, Феофан, Мир, Меркурий и Гамлет.