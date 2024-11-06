Золушка, Весняна и Меркурий родились в Нижегородской области

Девочек стали чаще называть «сказочными» именами, например, Золушка и Фея, а также старорусскими — Ива, Ефросиния, Прасковья, Малина, Весняна, Феврония. Среди других необычных женских имен, которыми называли нижегородок в этом году — Беатриче, Юнона, Доротея, Гертруда и Евпатория.