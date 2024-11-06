Выход байопика о Майкле Джексоне отложен на конец 2025 года

Биографическая картина о поп-короле Майкле Джексоне увидит свет в октябре 2025-го, а не в апреле, как планировалось. Главную роль в ленте исполнит племянник звезды Джафар Джексон. Режиссер проекта — Антуан Фукуа.
Релиз перенесен, чтобы фильм вышел в период раздачи кинонаград, передает Deadline.
Ранее стало известно, что роль Дайаны Росс в картине сыграла актриса, известная по сериалу «Дневники вампира» (2009−2017) Кэм Грэм.
Недавно скончался продюсер Куинси Джонс, работавший с Майклом над альбомами Off The Wall (1979), Thriller (1982) и Bad (1987).