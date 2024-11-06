«Физическая форма — это моя защита от внешнего мира»: внучка Шукшина стала фитнес-тренером в Калининграде

Внучка советского писателя и режиссёра Василия Шукшина Анна Трегубенко приехала в Калининград «на зимовку». Здесь она тренирует, консультирует и продолжает поддерживать собственную спортивную форму. Корреспонденты «Клопс» встретились с Анной на новом месте работы — в тренажёрном зале.
«Всё дело в климате. Хочется позимовать там, где зима помягче, чем в Москве, — признаётся Анна. — Впечатления прекрасные. Замечательный город, очень красивый — запомнится на всю жизнь! Очень хочу ребёнка сюда привезти, обязательно привезу… А ещё мне очень нравится, что солнце здесь каждый день почти светит».
На вопросы о недавно прошедшем шторме спортсменка шутит: «Я-то на месте, меня ж не унесло!».
Анне Трегубенко 35 лет. По образованию она продюсер. После ВГИКа почти полтора года работала на телеканале.
«Мне это всё абсолютно не зашло. Неинтересно. Я работала сначала в новостной программе, потом со звёздами… Ни то ни другое мне не понравилось, какие-то ужасные воспоминания о продюсерстве», — признаётся Трегубенко.
Анна пробует свои силы и на поприще своего деда: «Вышел сериал недавно на НТВ, в котором я снялась в эпизодической роли. Продолжать буду, это интересная история».
Основной для Анны остаётся работа фитнес-инструктором. «Я занималась в тренажёрном зале, и мне предложили попробовать, я никогда себя не рассматривала в качестве тренера. Даже мыслей не было. Мне очень понравилось менять людей в лучшую сторону, дарить им тело мечты, здоровье. Я получаю невероятные эмоции от их преображения», — с воодушевлением поделилась спортсменка.
Анна уже 8 лет занимается в спортзале. На вопрос, что подтолкнуло пойти тренироваться, отвечает просто: «Беременность. Потом просто пришла подтянуться».
«У меня с детства была мечта иметь мускулистые ноги, руки. Были попытки, но не было знаний в 20 лет. Сейчас, когда есть понимание, это даётся намного легче», — продолжает фитнес-инструктор.
В детстве Анна, по её словам, столкнулась с домашним насилием со стороны одного из близких родственников. Крепкие мышцы стали способом оградить себя от рукоприкладства: «Психологически, конечно, это сказалось. Моя физическая форма — это моя защита от всего внешнего мира».
Российским бодибилдерам разрешили выступать на чемпионатах мира и Европы под национальным флагом и с гимном. Решение вынес исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB).