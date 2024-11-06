«Физическая форма — это моя защита от внешнего мира»: внучка Шукшина стала фитнес-тренером в Калининграде

Основной для Анны остаётся работа фитнес-инструктором. «Я занималась в тренажёрном зале, и мне предложили попробовать, я никогда себя не рассматривала в качестве тренера. Даже мыслей не было. Мне очень понравилось менять людей в лучшую сторону, дарить им тело мечты, здоровье. Я получаю невероятные эмоции от их преображения», — с воодушевлением поделилась спортсменка.