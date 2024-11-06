Омск завалило снегом

Омичи в полной мере ощутили на себе всю силу снежной осени. Во второй половине дня город накрыла снежная метель. Горожане уже успели понять, что при сильном ветре снегопад не такая уж и веселая штука.
«Снег. С первым настоящим снегопадом!»- написали на одном из сугробов горожане.
А чуть ранее стало известно, что в Омске обрушился навес из-за порывистого ветра. Чп произошло на улице Енисейской.
Снегопад будет только усиливаться, поэтому омичам стоит особенно осторожно передвигаться вне дома и без необходимости не выходить на улицу. Автомобилистам рекомендуют пользоваться дополнительными габаритными огнями и двигаться с осторожностью.