В Петербурге вводят штрафы за парковку у мусорных баков

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, авторы проекта отметили, что его задача заключается в обеспечении доступа во дворы машинам МЧС и скорой помощи Северной столицы. Соавтор Алексей Цивилев заявлял, что в городе было много случаев, когда во время пожара автомобили приходилось оттаскивать, так как они мешали работе спасателей.