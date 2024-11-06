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В Петербурге вводят штрафы за парковку у мусорных баков

Нарушители заплатят за неправильную парковку во дворах до полумиллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

На втором чтении законопроекта об административной ответственности за парковку на эксплуатационной маркировке депутаты ЗакС предложили штрафовать физические лица до пяти тысяч рублей, юридические — до полумиллиона.

Эксплуатационная маркировка — планировочное устройство, которое обеспечивает использование внутриквартальных пешеходных дорожек, проездов, мусорных контейнеров и прочего коммунально-бытового оборудования. Временно размещать там свою технику позволено только аварийно-спасательным и коммунальным службам.

Невозможность подъехать к мусорным площадкам самая распространённая причина несвоевременного вывоза бытовых отходов. И в городе уже действует штраф за неправильную парковку во дворах: для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 до 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, авторы проекта отметили, что его задача заключается в обеспечении доступа во дворы машинам МЧС и скорой помощи Северной столицы. Соавтор Алексей Цивилев заявлял, что в городе было много случаев, когда во время пожара автомобили приходилось оттаскивать, так как они мешали работе спасателей.

Законопроект утвердили, его ждёт третье чтение.
закон
штрафы