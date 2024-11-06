В Красноярском крае завершился северный завоз. В этом году он прошел без проблемы — Енисей позволил доставить в северные районы все необходимые грузы. А завозят туда, напомним, не только продукты и товары народного потребления. Главные грузы — это то, что обеспечивает безопасное функционирование инфраструктуры населенных пунктов в зимний период. То есть топливно-энергетические ресурсы.