В Красноярском крае завершился северный завоз. В этом году он прошел без проблемы — Енисей позволил доставить в северные районы все необходимые грузы. А завозят туда, напомним, не только продукты и товары народного потребления. Главные грузы — это то, что обеспечивает безопасное функционирование инфраструктуры населенных пунктов в зимний период. То есть топливно-энергетические ресурсы.
В агентстве по развитию северных территорий рассказали, что основные поставки осуществляются в период навигации с мая по октябрь — речным и частично морским транспортом. А с декабря, когда устанавливается холода, грузы небольшими партиями везут по зимникам на грузовых автомобилях. Ситуация с северным завозом остается на особом контроле у губернатора края.
По цифрам: на предстоящий отопительный период завезено 84,6 тысяч тонн ГСМ и 117,7 тысяч тонн угля. Их получили Таймыра, Эвенкия, Туруханский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Кежемский и Енисейский района. Потребность муниципалитетов в топливе полностью обеспечена.
Кроме того, по Енисею в Норильск было доставлено 2,8 тысяч тонн строительных и ремонтных материалов для реализации государственных и муниципальных задач.