Синоптики обновили штормовое предупреждение для Челябинской области

«Путь циклона, оставляющего снежный след, лежит от Костаная через Омскую область к Сургуту. На юго-востоке Свердловской и в Курганской области в течение дня и вечера 6 ноября ожидается снег. Количестве осадков — 1−3 мм в Свердловской и севере Курганской, 8−10 мм на юге Курганской области», — говорят в Уральском УГМС.