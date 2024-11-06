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Синоптики обновили штормовое предупреждение для Челябинской области

Синоптики обновили штормовое предупреждение для Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Агентство «Москва»

Днем и вечером 6 ноября, ночью 7 ноября в отдельных районах ожидаются очень сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с.

МЧС России настоятельно рекомендует южноуральцам скорректировать свои планы, по возможности отложить поездки на дальние расстояния.

«Путь циклона, оставляющего снежный след, лежит от Костаная через Омскую область к Сургуту. На юго-востоке Свердловской и в Курганской области в течение дня и вечера 6 ноября ожидается снег. Количестве осадков — 1−3 мм в Свердловской и севере Курганской, 8−10 мм на юге Курганской области», — говорят в Уральском УГМС.