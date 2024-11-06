Снег прогнозируют в горах и предгорьях Сочи

В предгорьях и горах Сочи прогнозируют снег. Об этом сообщает мэрия курорта со ссылкой на прогноз метеорологов.
Осадки в видео снега ожидаются до конца суток 6 ноября, ночью и в утренние часы 7 ноября. Жителей и гостей Сочи также предупреждают о возможном налипании мокрого снега на провода и ветки деревьев и образовании гололедицы на дорогах.
«По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы переведены в усиленный режим», — рассказали в городской администрации.
Напомним, в ночь на 5 ноября на курорт обрушилась непогода. На побережье курорта лил дождь, а горы засыпало снегом. Между тем, в мэрии отметили, что снегопад никак не повлиял на работу городской инфраструктуры.