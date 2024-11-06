Снег прогнозируют в горах и предгорьях Сочи

Осадки в видео снега ожидаются до конца суток 6 ноября, ночью и в утренние часы 7 ноября. Жителей и гостей Сочи также предупреждают о возможном налипании мокрого снега на провода и ветки деревьев и образовании гололедицы на дорогах.