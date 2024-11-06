Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за пределы страны выдворят шесть иностранцев

40 человек проверили во время миграционного рейда в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области провели миграционный рейд. Контроль коснулся нескольких строительных объектов и торговой ярмарки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Всего, по данным полиции, опросили 40 иностранцев, в отношении шести из них были составлены административные протоколы.

Как выяснилось, шесть человек совершили восемь нарушений. Они были связаны с несоблюдением режима пребывания в России и с незаконной трудовой деятельностью.

— В итоге приняли решение о назначении штрафов с выдворением за пределы страны в форме самостоятельного контролируемого выезда, — прокомментировали в пресс-службе донского главка МВД.

Также был выявлен факт организации незаконной миграции, сейчас проводится процессуальная проверка.

Известно, что рейд провели совместно с представителями Военно-следственного отдела СК РФ по Ростовскому-на-Дону гарнизону и военного комиссариата региона. Сотрудники военкомата вручили пять повесток гражданам, ранее получившим российское гражданство.