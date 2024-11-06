В Омске утверждена концепция праздничного оформления города к Новому году. В этом году она объединит сам праздник и значимое для Омска событие — Чемпионат России по фигурному катанию. Важнейшие соревнования по фигурному катанию пройдут в Омске с 19 по 22 декабря.
Дизайнеры разработали единую визуальную концепцию, объединив цвета, шрифты и элементы в единую историю. Слоганом «Верь, мечтай! Всё сбудется!» будут объединены все новогодние мероприятия — от праздничных акций в микрорайонах до торжественного открытия Главной городской ёлки.
Праздничное оформление украсит основные улицы Омска: Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирскую, Ленина, Конева, Масленникова, Заозерную, 70 лет Октября, а также Иртышскую набережную и Соборную площадь.
Омичи и гости города смогут насладиться яркой и праздничной атмосферой, проникнутой духом Нового года, Чемпионата по фигурному катанию и сибирского гостеприимства. Добавим, что в прошлом году на оформление города к празднику потратили 3,5 миллиона рублей.