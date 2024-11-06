В Омске утверждена концепция праздничного оформления города к Новому году. В этом году она объединит сам праздник и значимое для Омска событие — Чемпионат России по фигурному катанию. Важнейшие соревнования по фигурному катанию пройдут в Омске с 19 по 22 декабря.