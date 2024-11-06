«Это серьезное испытание»: мэр Уфы высказался о мощных снегопадах в городе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях прокомментировал сильные снегопады, начавшиеся сегодня в городе.
По словам градоначальника, выпало сразу около 15 сантиметров осадков. Коммунальные службы, утвреждает сити-менеджер, продолжают бороться с последствиями осадков.
В Ситуационном центре столицы Башкирии прошло оперативное совещание. Специалисты проанализировали текущую ситуацию. Каждому была выделена своя зона ответственности.
— Будем отрабатывать и контролировать. Это серьезное испытание для наших служб. Погода непредсказуема, будьте аккуратны и осторожны на дорогах! — заявил Ратмир Мавлиев.
Напомним, в ночь на 6 ноября на Уфу обрушился первый снегопад. Как сообщили в Башгидрометцентре, за ночь выпало от 17 до 23 процентов от месячной нормы осадков. Синоптики уточняют, что циклон еще не покинул республику, поэтому в Башкирии сохранится снегопад.
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