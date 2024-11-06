«Это серьезное испытание»: мэр Уфы высказался о мощных снегопадах в городе

Напомним, в ночь на 6 ноября на Уфу обрушился первый снегопад. Как сообщили в Башгидрометцентре, за ночь выпало от 17 до 23 процентов от месячной нормы осадков. Синоптики уточняют, что циклон еще не покинул республику, поэтому в Башкирии сохранится снегопад.