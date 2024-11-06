Нижегородская пенсионерка выиграла в лотерею пять млн рублей

Согласно информации, жительница купила несколько лотерейных билетов в ноябре прошлого года. По правилам лотереи, женщина выиграла деньги на покупку квартиры, однако собственное жилье у нее уже было, поэтому она решила забрать деньги. Она рассказала, что выигрыш потратила на обустройство забора вокруг своего участка, а также на покупку автомобиля и лечение зубов.