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Нижегородская пенсионерка выиграла в лотерею пять млн рублей

Женщина устроила большой праздник для односельчан по случаю своего выигрыша.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из Нижегородской области выиграла в лотерею пять млн рублей. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, жительница купила несколько лотерейных билетов в ноябре прошлого года. По правилам лотереи, женщина выиграла деньги на покупку квартиры, однако собственное жилье у нее уже было, поэтому она решила забрать деньги. Она рассказала, что выигрыш потратила на обустройство забора вокруг своего участка, а также на покупку автомобиля и лечение зубов.

Кроме того, женщина организовала праздник односельчанам и оплатила выступление хора в поселке.

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