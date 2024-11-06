Возводили всем миром: под Омском осветили купола на храме, который строили более 10 лет

Большое события для православных омичей состоялось в селе Азово, под Омском. Здесь провели Чин освещения куполов храма святого Георгия Победоносца, который строился более 10 лет. Церемонию совершил митрополит Дионисий. Церемония проводилась в присутствии сотен жителей Азово и гостей поселка. «Великомученник Георгий изначально здесь так уж был посвящён как небесный покровитель для Азово. Поэтому вот было решение в честь него, ну, а в нынешние времена небезопасные для отечества, Великомученник Георгий Победоносец — это особый святой, который и молится за нас, и которому многие сейчас молятся», — отметил митрополит Омский и Таврический Дионисий. Храм на площади Возрождения возводился силами прихожан и неравнодушных представителей бизнеса почти 10 лет. А само место под храм было определено более 20 лет назад. Православные азовчане все это время посещали приход в здании бывшего сельского совета. Собственный храм — долгожданное и волнительное событие. Сейчас заканчиваются обсуждения оформления внутреннего убранства, в частности, иконостаса. А полноценно храм примет прихожан уже летом 2025 года.