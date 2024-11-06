Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер прилетел в Минск на съемки

Тиль Швайгер — известный немецкий актер и режиссер — был замечен в аэропорту Минска.
Артист прибыл в Минск для съемок. Фото: телеграм-канал «#1регион».
Как сообщает телеграм-канал Брестского облисполкома #1регион, актера видели в воздушной гавани белорусской столицы. Счастливчики-очевидцы рассказывают, что встретили актера на территории Национального аэропорта «Минск 2», в центре деловой авиации, на автомобилях с логотипом компании Blockchain Sports.
Случайные очевидцы не поверили своим глазам. Фото: телеграм-канал «#1регион».
Последний факт, кажется, дает основания предположить, причину и повод приезда Тиля Швайгера в Беларусь. Дело в том, что во многих городах Беларуси, в том числе, скажем, в Минске, на протяжении двух последних недель снимают фильм о дрифте — яркий и обещающий быть более чем эффектным.
60-летний актер в прекрасной форме. Фото: телеграм-канал «#1регион».
В белорусской столице по этой причине даже перекрывали сразу несколько центральных улиц. А еще съемки были в Несвиже, Коссово, Гродно, Могилеве, Гомеле. На протяжении двух дней съемочная группа работала на территории Брестской области. Уже тогда киношники интриговали и обещали зрителям громкий и неожиданный сюрприз, а именно явить звезду мирового масштаба, чье появление произведет фурор.
В Минске у актера будут несколько съемочных дней. Фото: личная страница Тиля Швайгера в соцсети.
И вот, кажется, этот самый фурор случился: 60-летний Тиль Швайгер, звезда культовых лент «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки» (а еще «Лара Крофт» и «Министерство неджентльменских дел») приехал в Беларусь.
Фильмография актера впечатляет. Фото: личная страница Тиля Швайгера в соцсети.
Отметим, что съемки запланированы до 8 ноября, работать съемочная группа будет именно в Минске, так что минчанам стоит, прогуливаясь в большие выходные по центру белорусской столицы, быть начеку: случайная встреча с мировой звездой всегда приятна, а даже мимолетное совместное селфи украсит страницу любого киномана в соцсетях.
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