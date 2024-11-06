Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер прилетел в Минск на съемки

В белорусской столице по этой причине даже перекрывали сразу несколько центральных улиц. А еще съемки были в Несвиже, Коссово, Гродно, Могилеве, Гомеле. На протяжении двух дней съемочная группа работала на территории Брестской области. Уже тогда киношники интриговали и обещали зрителям громкий и неожиданный сюрприз, а именно явить звезду мирового масштаба, чье появление произведет фурор.