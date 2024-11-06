В Иркутской области признали законным решение УФАС о недопоставки на полмиллиона

Привести весомые доводы, почему контракт не был исполнен, поставщик не смог. Медизделия были необходимы для своевременной и неотложной медпомощи, а неисполнение контракта могло негативно отразится на пациентах. В итоге поставщик попал в реестр недобросовестных на два года.