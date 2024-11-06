В Иркутской области признали законным решение УФАС о недопоставки на полмиллиона

В Иркутской области суд признал решение УФАС законным. Служба включила организацию в реестр недобросовестных из-за недопоставки медицинского инвентаря на полмиллиона. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда.
— Установлено, что медицинское учреждение г. Иркутска заключило с компанией контракт на поставку хирургических антибактериальных нитей, которые необходимы для проведения оперативных вмешательств у пациентов. Хирургические нити не были поставлены, — поделились в пресс-службе инстанции.
Привести весомые доводы, почему контракт не был исполнен, поставщик не смог. Медизделия были необходимы для своевременной и неотложной медпомощи, а неисполнение контракта могло негативно отразится на пациентах. В итоге поставщик попал в реестр недобросовестных на два года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулунском районе руководителя оштрафовали за нарушение пожарной и электротехнической безопасности.