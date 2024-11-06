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Белгидромет: октябрь в Беларуси был теплее обычного

Самые высокие температуры в октябре были зафиксированы в Могилевской области.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Средняя температура октября в Беларуси была выше климатической нормы для страны, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«Средняя по Беларуси температура воздуха за октябрь составила +8,3°С, что выше климатической нормы на 1,5°С», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, октябрь-2024 занял девятое место в ряду самых теплых с момента начала ведения наблюдений в 1945 году.

Температурная аномалия

По информации Белгидромета, на всей территории Беларуси в октябре отмечалась положительная аномалия температуры, находившаяся в пределах от 1 до 2. Теплее всего было в Могилевской области — в среднем по региону температура была на 1,9°С выше нормы.

Большую часть месяца дневные температуры в основном составляли +10..+15°С. В некоторые дни на юго-западе и юго-востоке они повышались до +20°С — 10 октября в Пинске было зафиксировано даже +23,6°С. Минимальная температура в октябре была зарегистрирована 20 октября в Бобруйске — −5°С.

Дожди.

В среднем по республике за месяц выпал 51 миллиметр осадков (51 литр на квадратный метр), это составляет 94% климатической нормы.

В большинстве регионов осадки были близки к норме для этого времени года, только на территории Витебской и Гродненской областей их количество в среднем составило 86 и 81% соответственно.

По информации Белгидромета, на протяжении месяца дожди шли неравномерно: в первой и второй декадах был их избыток, а последняя оказалась суше — лишь 14% от климатической нормы.