Сократить рабочий день женщинам предложила депутат

«С момента приобретения независимости доля женщин, занимающих политические должности, ни разу не превышала отметки 15%. Согласно рейтингу IPU Parline, по представительству женщин в политике Казахстан находится лишь на 124-м месте из 183 стран. В этом отношении примечательны показатели соседнего Узбекистана, где по итогам прошедших на днях парламентских выборов доля женщин-депутатов в законодательной палате парламента составила 38%. В Казахстане доля женщин в районных маслихатах в среднем составляет 21%. Но этот показатель сильно разнится по регионам».