Маршрутки Т-31 исчезнут с улиц Нижнего Новгорода 11 ноября

Маршрут Т-31 перестанет курсировать по Нижнему Новгороду с 11 ноября. Как сообщили в ЦРТС Нижегородской области, у перевозчика истек срок действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок. В связи с этим маршрут перейдет на работу по госконтракту и сменит название на А-31.
— Работающий в настоящее время автобусный маршрут А-31 будет переименован в А-21, добавили в ЦРТС.
Также было отмечено, что самым популярным у нижегородцев автобусным маршрутом остается А-90. В список наиболее востребованных также попали Т-45, А-81, А-48 и Т-83. Среди трамваев наибольшей популярностью пользуется маршрут № 417, а еще нижегородцы часто пользуются маршрутами № 3, 5, 21 и 27. Самым востребованным троллейбусным марршрутом стал Т-10, среди электробусов по посещаемости лидирует маршрут Э-14.