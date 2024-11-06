Маршрутки Т-31 исчезнут с улиц Нижнего Новгорода 11 ноября

Также было отмечено, что самым популярным у нижегородцев автобусным маршрутом остается А-90. В список наиболее востребованных также попали Т-45, А-81, А-48 и Т-83. Среди трамваев наибольшей популярностью пользуется маршрут № 417, а еще нижегородцы часто пользуются маршрутами № 3, 5, 21 и 27. Самым востребованным троллейбусным марршрутом стал Т-10, среди электробусов по посещаемости лидирует маршрут Э-14.