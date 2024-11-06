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Воронежский актер поставит в Москве спектакль о героях СВО

Над постановкой работает Севастьян Смышников.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Воронежа, ныне актер столичной «Табакерки» Севастьян Смышников ставит в столице спектакль о героях СВО. Об этом стало известно во время гастролей Театра Олега Табакова в столице Черноземья.

Над инсценировкой молодой актер и режиссер работает вместе с завлитом «Табакерки», драматургом Олегом Антоновым. В ее основу легли рассказы участников — добровольцев специальной военной операции. Рабочее название спектакля — «Позывной “Тишина”, его премьера намечена на февраль 2025 года. Уже начались репетиции.

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