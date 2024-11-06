Оттепель придет в Свердловскую область

«Путь циклона, оставляющего снежный след, лежит от Костаная через Омскую область к Сургуту. На юго-востоке Свердловской и на севере Курганской областей в течение дня и вечера 6 ноября ожидается снег при количестве осадков от 1−3 мм, до 8−10 мм — на юге Курганской области», — говорится в сообщении.
В ночь на 7 ноября в Атымье температура опустится до −23,1 градуса, в Ивделе — до −21,4 градуса. Ближе к югу будет теплее — в Екатеринбурге температура опустится ночью до −5,2. В области в среднем ночная температура составит −11, −16 градусов.
Днем в Свердловской области температура воздуха −3, −8 градусов, местами выпадет небольшой снег. 8 ноября в Свердловской области температура составит −6, −11, днем −2,-7, тоже ожидается небольшой снег. На следующий день немного потеплеет. Ночью 9 ноября ожидается −3, −8 градусов, а днем −3, +2 градуса. В Екатеринбурге к 9 ноября установятся плюсовые температуры.