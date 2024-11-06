Оттепель придет в Свердловскую область

«Путь циклона, оставляющего снежный след, лежит от Костаная через Омскую область к Сургуту. На юго-востоке Свердловской и на севере Курганской областей в течение дня и вечера 6 ноября ожидается снег при количестве осадков от 1−3 мм, до 8−10 мм — на юге Курганской области», — говорится в сообщении.