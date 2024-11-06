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Омский аэропорт сделал заявление о работе на фоне бурного снегопада «Дональд»

В среду, 6 ноября 2024 года, омский аэропорт заявил о работе во время сильного снегопада, прозванного Дональд в честь Дональда Трампа, который, по предварительным данным, одержал победу на выборах президента США в этот день.

Сейчас в Олбани: +18° 5 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°

Как объявлено, аэропорт перешел на усиленный режим работы.

"Снег, сильный порывистый ветер, метель, снежные заносы усложняют работу аэропорта и переводят ее в усиленный режим.

Сегодня главная роль отведена специальной технике, которая очищает от осадков взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянок самолетов. В арсенале службы спецтранспорта Омского аэропорта- снегоуборочные широкозахватные машины, комбинированная спецтехника, тракторы.

Важным критерием в этой работе является коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы — один из ключевых показателей, ориентируясь на который принимается решение о посадке. За измерение коэффициента сцепления и определение состояния ВПП в аэропорту отвечают специалисты аэродромной службы.

Несмотря на непогоду, аэропорт работает в штатном режиме. Мы принимаем самолеты и отправляем их в полет", — сообщили в омском аэропорту.

Отметим, что значительных задержек рейсов, как на вылет, так и на прилет, пока не наблюдается.