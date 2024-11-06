Омский аэропорт сделал заявление о работе на фоне бурного снегопада «Дональд»

Как объявлено, аэропорт перешел на усиленный режим работы.
"Снег, сильный порывистый ветер, метель, снежные заносы усложняют работу аэропорта и переводят ее в усиленный режим.
Сегодня главная роль отведена специальной технике, которая очищает от осадков взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянок самолетов. В арсенале службы спецтранспорта Омского аэропорта- снегоуборочные широкозахватные машины, комбинированная спецтехника, тракторы.
Важным критерием в этой работе является коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы — один из ключевых показателей, ориентируясь на который принимается решение о посадке. За измерение коэффициента сцепления и определение состояния ВПП в аэропорту отвечают специалисты аэродромной службы.
Несмотря на непогоду, аэропорт работает в штатном режиме. Мы принимаем самолеты и отправляем их в полет", — сообщили в омском аэропорту.
Отметим, что значительных задержек рейсов, как на вылет, так и на прилет, пока не наблюдается.