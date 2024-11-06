МЧС: в Пермском крае непогода 7 ноября может привести к опасным последствиям

В Пермском крае завтра, 7 ноября, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в виде гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Непогода может стать причиной опасных последствий: обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах.
В связи с этим сотрудники МЧС просят пермяков не приближаться к столбам ЛЭП, соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать скоростной режим на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать осторожность при передвижении пешком.