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МЧС: в Пермском крае непогода 7 ноября может привести к опасным последствиям

Пермяков просят быть внимательными и осторожными.

Сейчас в Олбани: +18° 5 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае завтра, 7 ноября, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в виде гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Непогода может стать причиной опасных последствий: обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах.

В связи с этим сотрудники МЧС просят пермяков не приближаться к столбам ЛЭП, соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать скоростной режим на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать осторожность при передвижении пешком.