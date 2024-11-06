Брюс Дикинсон заявил, что собирался найти себе замену в Iron Maiden

«Первое, о чем я думал, было: “Смогу ли я пройти через это и остаться в живых?” И последнее было: “Буду ли я когда-нибудь снова петь?”», — поделился артист в подкасте Rich Roll. По словам Дикинсона, он принимал свое возможное увольнение из Iron Maiden и нашел бы для коллектива «отличную замену», так как «музыка — это святое».