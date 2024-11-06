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Брюс Дикинсон заявил, что собирался найти себе замену в Iron Maiden

Фронтмен британской хеви-метал-команды Iron Maiden Брюс Дикинсон признался, что был готов найти группе другого вокалиста, если бы не смог больше петь на должном уровне из-за рака горла.

Источник: Звук

Фронтмен британской хеви-метал-команды Iron Maiden Брюс Дикинсон признался, что был готов найти группе другого вокалиста, если бы не смог больше петь на должном уровне из-за рака горла.

«Первое, о чем я думал, было: “Смогу ли я пройти через это и остаться в живых?” И последнее было: “Буду ли я когда-нибудь снова петь?”», — поделился артист в подкасте Rich Roll. По словам Дикинсона, он принимал свое возможное увольнение из Iron Maiden и нашел бы для коллектива «отличную замену», так как «музыка — это святое».

Брюсу диагностировали онкологию в феврале 2015-го. Уже в мае лечение музыканта успешно завершилось.

В октябре стало известно о смерти первого солиста Iron Maiden Пола Ди’Анно.