В Ленобласти обновили состав «Подарка новорожденному»

В набор добавили:
комплект детского постельного белья,
костюм-слип на кнопках с шапочкой,
утепленный демисезонный комбинезон,
костюм новорожденного трикотажный (комбинезон, шапочка и пинетки),
набор из шапочки «с узелком», антицарапок, слюнявчика и ползунков,
упаковки одноразовых пеленок (5 шт.) и влажных салфеток (120 шт.),
гигиенический набор в косметичке (щетка для волос с натуральной щетиной, расческа, маникюрные ножницы, щипчики для ногтей, четыре пилочки, зубная щетка),
средство для купания «три в одном» с экстрактом календулы и ромашки (265 мл),
детский гипоаллергенный крем от опрелостей,
игрушка «веселое колечко»,
альбом-книга для памятных событий,
подарочная коробка «чемодан» с ручкой.
Также в наборе остаются одеяло байковое, боди с длинным рукавом, игрушка-прорезыватель, полотенце-уголок с варежкой для купания, подгузники для новорожденных весом 2−5 кг.
При этом из подарочного набора убрали теплую и легкую пеленки, клеенку, многоразовую бутылочку для кормления, пустышку и боди с коротким рукавом из подарочного набора исключили.