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В Ленобласти обновили состав «Подарка новорожденному»

Правительство Ленобласти обновило состав «Подарка новорожденному», документ появился на сайте электронного опубликования.

В набор добавили:

комплект детского постельного белья,

костюм-слип на кнопках с шапочкой,

утепленный демисезонный комбинезон,

костюм новорожденного трикотажный (комбинезон, шапочка и пинетки),

набор из шапочки «с узелком», антицарапок, слюнявчика и ползунков,

упаковки одноразовых пеленок (5 шт.) и влажных салфеток (120 шт.),

гигиенический набор в косметичке (щетка для волос с натуральной щетиной, расческа, маникюрные ножницы, щипчики для ногтей, четыре пилочки, зубная щетка),

средство для купания «три в одном» с экстрактом календулы и ромашки (265 мл),

детский гипоаллергенный крем от опрелостей,

игрушка «веселое колечко»,

альбом-книга для памятных событий,

подарочная коробка «чемодан» с ручкой.

Также в наборе остаются одеяло байковое, боди с длинным рукавом, игрушка-прорезыватель, полотенце-уголок с варежкой для купания, подгузники для новорожденных весом 2−5 кг.

При этом из подарочного набора убрали теплую и легкую пеленки, клеенку, многоразовую бутылочку для кормления, пустышку и боди с коротким рукавом из подарочного набора исключили.