Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества

По данным ведомства, в мессенджере WhatsApp* и в других социальных сетях мошенники распространяют ложную информацию об аресте недвижимого имущества граждан.
«В случае, если вам пришло такое сообщение, вы можете пройти на Автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства (сайт АИС ОИП), ввести свой ИИН и проверить достоверность информации», — предупредили в Минюсте.
Также можно проверить список и контактные данные государственных и частных судебных исполнителей, пройдя по ссылке.
Министерство юстиции рекомендует доверять только информации из официальных источников и не предоставлять персональные данные неизвестным посторонним лицам и сомнительным интернет-ресурсам.
В Казахстане также участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются представителями различных организаций, чтобы завладеть данными и деньгами людей.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.