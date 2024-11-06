Уфимская компания перестала работать на маршруте общественного транспорта № 222

Уфимская компания перестала работать на одном из городских маршрутов общественного транспорта. Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы Башкирии.
«Компания Уфа-Лайн» прекратила обслуживание пассажиров на маршруте № 222 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Больница № 18». В установленные законом сроки предприятие подало соответствующее заявление.
Нового перевозчика на маршруте выберут в результате конкурсных процедур. Их планируют объявить в ближайшее время.
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