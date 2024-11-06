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Уфимская компания перестала работать на маршруте общественного транспорта № 222

В Уфе перевозчик перестал обслуживать пассажирский маршрут № 222.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская компания перестала работать на одном из городских маршрутов общественного транспорта. Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы Башкирии.

«Компания Уфа-Лайн» прекратила обслуживание пассажиров на маршруте № 222 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Больница № 18». В установленные законом сроки предприятие подало соответствующее заявление.

Нового перевозчика на маршруте выберут в результате конкурсных процедур. Их планируют объявить в ближайшее время.

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