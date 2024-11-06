Новосибирцев предупредили о порывах ветра до 25 метров в секунду

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 7 по 9 ноября в Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий.
7 и 8 ноября ожидаются осадки в виде дождя, который перейдет в мокрый снег. Ветер усилится до 25 м/с, похолодает, и установится снежный покров.
Ночью 9 ноября местами будет небольшой снег, а днем в основном без осадков. Температура воздуха резко понизится: днем 9 ноября ожидается от −3 до −5 градусов, а ночью от −6 до −8.
Пресс-служба мэрии Новосибирска информирует, что в связи с погодными условиями на улицы города выйдет специальная техника и более 500 рабочих для ручной уборки снега и льда. В зависимости от погодных условий будет принято решение о применении противогололедных материалов.
Напомним, что в Новосибирске с 1 декабря начнут работать елочные базары.