Глава СПЧ Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

Российские женщины не закутываются с ног до головы в темные одежды, и это их культурный, нравственный и политический выбор. Такое заявление 6 ноября сделал глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) РФ Валерий Фадеев.
Ранее в этот день глава СПЧ посетил этнографическую выставку «Традиционные женские образы в России», которая открылась в Совете Федерации и приурочена ко Дню народного единства. Он отметил, что все представленные наряды «красивые и яркие». При этом они представляют культуры различных регионов России — от Кавказа до Сибири.
«В последнее время есть такая точка зрения, что мусульманку нужно закутать с ног до головы в темные одежды. Я здесь не вижу примеров такой темной одежды. Говорят, эта новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь. И это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический», — указал Фадеев, чьи слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.
Общественный деятель подчеркнул, что выставка «убедительно показывает, какой выбор правильный».
В мае этого года Фадеев заявлял, что в России необходимо запретить ношение никаба. Фадеев указал на то, что головной убор запрещен даже в ряде стран Центральной Азии. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма.