Глава СПЧ Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

«В последнее время есть такая точка зрения, что мусульманку нужно закутать с ног до головы в темные одежды. Я здесь не вижу примеров такой темной одежды. Говорят, эта новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь. И это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический», — указал Фадеев, чьи слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.