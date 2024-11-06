Два автобуса в Ростове изменили схемы движения с 6 ноября

С 6 ноября в Ростове-на-Дону из-за прокладки канализации должны были обновить схему движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
Изменения касаются автобусов № 81 («Суворовский — ЖК “Красный Аксай”) и № 98 (“Станция Первомайская — ЖК “Красный Аксай”). Транспорт не будет заезжать в ЖК “Красный Аксай” до окончания работ.
Временная схема движения выглядит следующим образом: Богданова — 35-я Линия — Комсомольская и далее по обычным маршрутам. Заезд на улицу Подвойского не предполагается.