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Два автобуса в Ростове изменили схемы движения с 6 ноября

Жителей Ростова предупредили об изменении схемы движения двух автобусов.

Источник: Комсомольская правда

С 6 ноября в Ростове-на-Дону из-за прокладки канализации должны были обновить схему движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Изменения касаются автобусов № 81 («Суворовский — ЖК “Красный Аксай”) и № 98 (“Станция Первомайская — ЖК “Красный Аксай”). Транспорт не будет заезжать в ЖК “Красный Аксай” до окончания работ.

Временная схема движения выглядит следующим образом: Богданова — 35-я Линия — Комсомольская и далее по обычным маршрутам. Заезд на улицу Подвойского не предполагается.