«У тебя должок». Лукашенко сказал мэру Минска про обещание по архитектуре столицы

Говоря о территории в районе бассейна международного стандарта, открытие которого состоялось в Минске 6 ноября, белорусский президент отметил, что здесь, исходили из практики и довели территории до ума. Но еще Лукашенко сказал, что следует осуществить озеленение откосов, в том числе, вдоль железной дороги и развязок, высадить кустарники. А Кухарев заверил его, что работы в этом плане ведутся и многое уже сделано.