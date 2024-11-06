«У тебя должок». Лукашенко сказал мэру Минска про обещание по архитектуре столицы

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву про «должок», сообщает БелТА.
В частности, Александр Лукашенко обратил внимание на задачи, касаемо архитектурного развития столицы Беларуси.
— У тебя должок. Ты мне обещал поделить Минск на куски, скажем так, и архитекторы должны сказать, как его дошлифовать, — сказал президенту мэру Минска.
Президент обратил внимание, что в столице уже «до ума довели целый микрорайон». Но и отметил, что необходимо, в целом, посмотреть основные места и центр Минска. И что эти площади всегда держали, не перегружая, а сейчас необходимо архитекторам посмотреть, что там добавить.
В свою очередь Кухарев отметил, что в этом плане доработки осуществляются не только в центре Минска, но и на его окраинах, микрорайонами. Лукашенко согласился с этим, советуя поделить столицу «на куски».
— Даже не на районы, а еще мельче. И посмотреть, — прокомментировал он.
Говоря о территории в районе бассейна международного стандарта, открытие которого состоялось в Минске 6 ноября, белорусский президент отметил, что здесь, исходили из практики и довели территории до ума. Но еще Лукашенко сказал, что следует осуществить озеленение откосов, в том числе, вдоль железной дороги и развязок, высадить кустарники. А Кухарев заверил его, что работы в этом плане ведутся и многое уже сделано.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал футбол и хоккей в стране: «Печаль полная».
Еще власти Минск зафиксировали цены на топливо — дрова и брикеты.
Также премьер Головченко высказался о дефиците бюджета на 2025 год: «Исходим из пессимистичных прогнозов».