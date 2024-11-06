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Все электросамокаты вывезут с улиц Нижнего Новгорода до конца ноября

Операторы уже начали поэтапно вывозить самокаты с улиц города.

Источник: Нижегородская правда

Все электросамокаты вывезут с улиц Нижнего Новгорода до конца ноября. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Операторы уже начали поэтапно вывозить самокаты с улиц города.

В частности, «Яндекс Go» закончил сезон с 1 ноября, «ВУШ» и «ЮрентБайк» сократили количество самокатов, а на оставшихся ограничивают возможность поездок при отрицательных температурах.

«Полностью вывезти самокаты с улиц города операторы планируют до конца ноября», — отметили в департаменте.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что две улицы в центре Нижнего Новгорода закроют для самокатчиков.