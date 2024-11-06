Все электросамокаты вывезут с улиц Нижнего Новгорода до конца ноября. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Операторы уже начали поэтапно вывозить самокаты с улиц города.
В частности, «Яндекс Go» закончил сезон с 1 ноября, «ВУШ» и «ЮрентБайк» сократили количество самокатов, а на оставшихся ограничивают возможность поездок при отрицательных температурах.
«Полностью вывезти самокаты с улиц города операторы планируют до конца ноября», — отметили в департаменте.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что две улицы в центре Нижнего Новгорода закроют для самокатчиков.