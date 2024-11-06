Улицы в Иркутске убирают каждый день

В Иркутске дорожные службы каждый день убирают мусор и листву с улиц. Так, за последние сутки в благоприятный внешний вид привели почти 30 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Рабочие убрали остановки, звездный карманы, звоны и пешеходные дорожки.
— Для поддержания порядка в городе задействуем ручной инструмент и спецтехнику. С помощью подметальных машин за сутки убрали проезжую часть на участках улиц Ленинградская, Главная Кировская, Ржанова, Байкальская, на Покровской развязке и в районе Затона, — отметил руководитель «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Ливневки прочистили на Старо-Еузьмихирской, 25-го Октября, Баумана и в Космическом проезде. Также на зиму уже закрыли колодцы на улицах Карла Маркса, Литвинова и Дзержинского. Кроме того были обновлены 20 плит на трамвайных путях по Глазковскому мосту.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что заседание медсовета Иркутской области прошло в областном центре.