Улицы в Иркутске убирают каждый день

В Иркутске дорожные службы каждый день убирают мусор и листву с улиц. Так, за последние сутки в благоприятный внешний вид привели почти 30 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Рабочие убрали остановки, звездный карманы, звоны и пешеходные дорожки.