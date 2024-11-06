«Вынесли из огня, но реанимировать не смогли». Женщина и ее сожитель погибли на пожаре в доме в Поставах

В Поставах во время пожара в жилом доме погибли два человека, рассказали в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла в районном центре во вторник, 5 ноября. Около 17.23 часов очевидцы сообщили о возгорании в жилом доме на улице Советской.
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили задымление в одной из квартир двухэтажного жилого дома. В квартире на втором этаже проживала хозяйка 1943 года рождения с сожителем 1956 года рождения. Пенсионеров сотрудники МЧС вынесли из квартиры и передали бригаде скорой помощи. Однако реанимировать их не смогли, медики констатировали смерть женщины и ее сожителя.
Огонь повредил в коридоре квартиры имущество, в других комнатах закопчены стены и потолок.
Рассматриваются две причины пожара: неосторожное обращение с огнем при курении погибшим мужчиной и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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