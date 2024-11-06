«Вынесли из огня, но реанимировать не смогли». Женщина и ее сожитель погибли на пожаре в доме в Поставах

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили задымление в одной из квартир двухэтажного жилого дома. В квартире на втором этаже проживала хозяйка 1943 года рождения с сожителем 1956 года рождения. Пенсионеров сотрудники МЧС вынесли из квартиры и передали бригаде скорой помощи. Однако реанимировать их не смогли, медики констатировали смерть женщины и ее сожителя.