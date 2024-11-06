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«Вынесли из огня, но реанимировать не смогли». Женщина и ее сожитель погибли на пожаре в доме в Поставах

Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Поставах.

Источник: Комсомольская правда

В Поставах во время пожара в жилом доме погибли два человека, рассказали в пресс-службе МЧС.

Трагедия произошла в районном центре во вторник, 5 ноября. Около 17.23 часов очевидцы сообщили о возгорании в жилом доме на улице Советской.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили задымление в одной из квартир двухэтажного жилого дома. В квартире на втором этаже проживала хозяйка 1943 года рождения с сожителем 1956 года рождения. Пенсионеров сотрудники МЧС вынесли из квартиры и передали бригаде скорой помощи. Однако реанимировать их не смогли, медики констатировали смерть женщины и ее сожителя.

Огонь повредил в коридоре квартиры имущество, в других комнатах закопчены стены и потолок.

Рассматриваются две причины пожара: неосторожное обращение с огнем при курении погибшим мужчиной и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Тем временем могилевчанина обокрал на 5000 рублей случайный прохожий: «Несколько раз возвращался за новой партией».

А еще минский школьник пойдет под суд за купленные в интернете худи и кроссовки.